Waves Music Concert en extérieur Quai 21 Montignac-Lascaux
Waves Music Concert en extérieur Quai 21 Montignac-Lascaux samedi 11 juillet 2026.
Montignac-Lascaux
Waves Music Concert en extérieur
Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
20h30. Waves Music mêle Blues Rock indépendant à des influences éclectiques, créant un univers original et charismatique. Entrée libre
Le trio Waves Music s’est formé en pleine nature, à 1600 mètres d’altitude dans les Alpes du Sud.
Composé du bassiste Arizona, du batteur Dakota et du guitariste- chanteur-compositeur Zebragone, Waves Music mêle Blues Rock indépendant à des influences éclectiques, créant un univers original et charismatique.
Leurs compositions originales portent des messages pour le vivant, la biodiversité, la mixité et la liberté d’expression.
Waves Music se déplace en tournées musicales, transportant le public sur leur rivière d’ondulations musicales à chaque concert.
Un groupe naissant, singulier et prometteur, qui prône la bienveillance et l’ouverture d’esprit, et aime particulièrement jouer dans des lieux originaux, .
Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 04 96 quai21.montignac@gmail.com
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English : Waves Music Concert en extérieur
8:30 p.m. Waves Music blends independent blues rock with eclectic influences, creating a unique and charismatic sound. Free admission
L’événement Waves Music Concert en extérieur Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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