Waves Music Concert en extérieur Quai 21 Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

Waves Music Concert en extérieur

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

20h30. Waves Music mêle Blues Rock indépendant à des influences éclectiques, créant un univers original et charismatique. Entrée libre

Le trio Waves Music s’est formé en pleine nature, à 1600 mètres d’altitude dans les Alpes du Sud.

Composé du bassiste Arizona, du batteur Dakota et du guitariste- chanteur-compositeur Zebragone, Waves Music mêle Blues Rock indépendant à des influences éclectiques, créant un univers original et charismatique.

Leurs compositions originales portent des messages pour le vivant, la biodiversité, la mixité et la liberté d’expression.

Waves Music se déplace en tournées musicales, transportant le public sur leur rivière d’ondulations musicales à chaque concert.

Un groupe naissant, singulier et prometteur, qui prône la bienveillance et l’ouverture d’esprit, et aime particulièrement jouer dans des lieux originaux, .

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 04 96 quai21.montignac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Waves Music Concert en extérieur

8:30 p.m. Waves Music blends independent blues rock with eclectic influences, creating a unique and charismatic sound. Free admission

L’événement Waves Music Concert en extérieur Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère