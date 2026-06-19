Concert La Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers Église Saint-Pierre-en-Lès Montignac-Lascaux mardi 7 juillet 2026.

Montignac-Lascaux

Concert La Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers

Église Saint-Pierre-en-Lès 11 Place Carnot Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

20h30. Concert composé d’oeuvres diverses musique classique, musique cantique, musique contemporaine. Participation libre

La maîtrise de la Cathédrale Poitiers, qui se produira, est un choeur d’une trentaine de jeunes chanteurs, dirigé par Romain Auguste et accompagné au piano et à l’orgue par David Sénéquier .

Le programme du concert sera composé d’oeuvres diverses classiques comme le Stabat Mater de Caldara, le Cantique de Jean Racine de Fauré, l’Ave Verum de Mozart ou le choral final de la cantate 147 de Bach mais aussi contemporaines avec des poèmes de Paul Verlaine ou des Fables de La Fontaine mises en musiques par Julien Joubert ou The Seal Lullaby et Glow d’Eric Whitacre.

La participation est libre. .

Église Saint-Pierre-en-Lès 11 Place Carnot Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 78 09 58

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English : Concert La Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers

8:30 p.m. Concert featuring a variety of works: classical music, hymns, and contemporary music. Admission by donation

L’événement Concert La Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère