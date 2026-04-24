Vide grenier de l’ESM football club Stade Robert Desmoulin Montignac-Lascaux
Vide grenier de l’ESM football club Stade Robert Desmoulin Montignac-Lascaux samedi 16 mai 2026.
Montignac-Lascaux
Vide grenier de l’ESM football club
Stade Robert Desmoulin Complexe sportif du Bleufond Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Vide grenier organisé par l’ESM football club.
Buvette et restauration sur place.
Sur réservation pour les exposants
Buvette et restauration sur place.
Sur réservation pour les exposants .
Stade Robert Desmoulin Complexe sportif du Bleufond Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 99 27 83
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English : Vide grenier de l’ESM football club
Garage sale organized by the ESM soccer club.
Refreshments and catering on site.
Reservations required for exhibitors
L’événement Vide grenier de l’ESM football club Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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