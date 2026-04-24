La Distillerie de l’Ort fait son festival Distillerie de l’Ort Montignac-Lascaux
La Distillerie de l’Ort fait son festival Distillerie de l’Ort Montignac-Lascaux vendredi 15 mai 2026.
Montignac-Lascaux
La Distillerie de l’Ort fait son festival
Distillerie de l’Ort 176 chemin de Fonfroide Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-15
17h. Des sonorités balkaniques, sud américaines, hip-hop, afro, jazz, rock-musette et électro. Une édition qui s’annonce festive et énergique ! Réservation en ligne. 15€ à 25€ selon la formule
La troisième et dernière édition du festival de la distillerie approche à grand pas ! Des sonorités balkaniques, sud américaines, hip-hop, afro, jazz, rock-musette et électro. Une édition qui s’annonce festive et énergique !
Au programme
Vendredi
17h30-18h30 Atelier Jazz (à la distillerie) et Théâtre du Vertige en déambulation
18h30 20h les 6lex, Les P’tites Morues, The Waves et Les Décalés
20h30 22h Afrogalactik
22h30 00h Le Mange Bal
00h 1h30 Kanka
Samedi
17h30-19h Théâtre du Vertige en déambulation
18h30 20h Nacar
20h30 22h DesertStreet
22h30 00h Uzi Freyja
00h 1h30 Gros Drop
Possibilité de réservation en ligne .
Distillerie de l’Ort 176 chemin de Fonfroide Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 71 42 91 51 contact@distilleriedelort.com
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English : La Distillerie de l’Ort fait son festival
17h. Balkan, South American, hip-hop, Afro, jazz, rock-musette and electro sounds. A festive and energetic edition! Book online. 15? to 25? depending on formula
L’événement La Distillerie de l’Ort fait son festival Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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