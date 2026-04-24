La Distillerie de l’Ort fait son festival Distillerie de l’Ort Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

La Distillerie de l’Ort fait son festival

Distillerie de l’Ort 176 chemin de Fonfroide Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15

17h. Des sonorités balkaniques, sud américaines, hip-hop, afro, jazz, rock-musette et électro. Une édition qui s’annonce festive et énergique ! Réservation en ligne. 15€ à 25€ selon la formule

La troisième et dernière édition du festival de la distillerie approche à grand pas ! Des sonorités balkaniques, sud américaines, hip-hop, afro, jazz, rock-musette et électro. Une édition qui s’annonce festive et énergique !

Au programme

Vendredi

17h30-18h30 Atelier Jazz (à la distillerie) et Théâtre du Vertige en déambulation

18h30 20h les 6lex, Les P’tites Morues, The Waves et Les Décalés

20h30 22h Afrogalactik

22h30 00h Le Mange Bal

00h 1h30 Kanka

Samedi

17h30-19h Théâtre du Vertige en déambulation

18h30 20h Nacar

20h30 22h DesertStreet

22h30 00h Uzi Freyja

00h 1h30 Gros Drop

Possibilité de réservation en ligne .

Distillerie de l’Ort 176 chemin de Fonfroide Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 71 42 91 51 contact@distilleriedelort.com

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English : La Distillerie de l’Ort fait son festival

17h. Balkan, South American, hip-hop, Afro, jazz, rock-musette and electro sounds. A festive and energetic edition! Book online. 15? to 25? depending on formula

L’événement La Distillerie de l’Ort fait son festival Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère