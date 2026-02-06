Ciné-débat Toucher Terre salle des fêtes Moncontour

Ciné-débat Toucher Terre

salle des fêtes 19 Rue Porte aux Dames Moncontour Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

L’association CiTerre diffuse le film Toucher Terre qui présente le renouveau en cours de la construction en terre crue. La terre est un matériau de construction le plus immédiatement accessible et éternellement recyclable. Le XXe siècle avait abandonné ce matériau, mais le XXIe siècle le redécouvre et le développe. Un débat sera organisé à l’issu de la diffusion.

Entrée à prix libre. .

salle des fêtes 19 Rue Porte aux Dames Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 43 21 39 contact@maison-en-terre-du-marais.fr

