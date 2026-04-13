Ciné-dimanche : Nausicaä de la Vallée du Vent, MEG, Genève

Ciné-dimanche : Nausicaä de la Vallée du Vent Dimanche 7 juin, 16h30 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

En écho à l’exposition « Le futur, c’est quoi? », une série de films gratuits qui nous viennent directement du futur vous est proposée dans le cadre des fameux ciné-dimanches du MEG.

Nausicaä de la Vallée du Vent, d’Hayao Miyazaki

Sept jours d’incendie ont totalement détruit le monde tel que nous le connaissons. La Terre devenue stérile est peuplée d’énormes insectes mutants et couverte de champignons géants venimeux. La planète est envahie par la toxique Mer de la Corruption.

Dispersés sur les minuscules parcelles de terre restantes autour de la Mer de la Corruption, de petits royaumes en guerre cherchent à s’anéantir les uns les autres. La Vallée du Vent, un royaume d’à peine 500 habitants qui mènent une vie simple mais heureuse, est quelque peu protégée contre les vapeurs toxiques de la Mer grâce aux brises de l’océan. Nausicaä est la fille de Jihl, le roi de la Vallée. Elle vole sur le vent comme un oiseau. Elle possède une affinité mystérieuse avec la nature et peut communiquer avec les insectes géants, les Oomu, qui surveillent les terres intoxiquées à l’abandon.

La paix de la Vallée du Vent est bouleversée lorsqu’une guerre pour la domination des dernières terres restantes gagne le royaume de Jihl. Nausicaä doit alors mener une course contre la montre pour empêcher les deux ennemis d’utiliser leurs armes de destruction massive, un énorme robot soldat et les Oomu, redoutables insectes géants déchainés…

Langue : Français, sous-titré français.

Âge : dès 10 ans.

Durée : 117mn

Le film est projeté directement au sein de l’exposition « Le futur, c’est quoi? ». L’entrée est libre, merci de vous présenter directement dans l’exposition au plus tard 5mn avant le début de la séance.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Une programmation de films tout droit sortie du futur. En écho à l’exposition « Le futur, c’est quoi? ». Exposition temporaire. Dimanche 7 juin 2026 à 16h30.

© Frenetic Films AG