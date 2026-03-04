Ciné-dimanche X FIFDH : Elephants & Squirrels, MEG, Genève

Ciné-dimanche X FIFDH : Elephants & Squirrels Dimanche 8 mars, 16h00 MEG

Début : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Les ciné-dimanches du MEG continuent pour une saison autour de notions essentielles et actuelles faisant écho à l’exposition permanente et à l’exposition « Rencontres ».

Des films documentaires, des fictions et des films d’animation abordant ces thématiques sont projetés gratuitement dans l’Auditorium du Musée un ou deux dimanche(s) par mois.

Le MEG s’associe à nouveau avec le FIFDH pour une projection, suivi d’une table-ronde. Cette projection fait écho à l’exposition « Rencontres » à laquelle participe Deneth Piumakshi Veda Arachchige, protagoniste du film. Vous pouvez retrouver son portrait dans l’exposition.

Elephants & Squirrels, de Gregor Brändli

Dans les musées suisses, l’artiste sri-lankaise Deneth Piumakshi Veda Arachchige découvre des restes humains et des artefacts issus de la communauté indigène Wanniyala-Aetto. Dans un contexte de violence coloniale, ces objets ont été volés au début du XXe siècle par des naturalistes suisses. Le film questionne l’origine des collections muséales, la légitimité de leur conservation, la transmission du patrimoine culturel et les possibilités de réparation.

En anglais, singhalais, allemand, Vedda, sous-titré en français et anglais.

Durée : 114mn.

Le film sera suivi d’une table-ronde : Restitutions : musées et héritages coloniaux

À la suite de la projection de Elephants & Squirrels, cette table ronde propose de prolonger la réflexion ouverte par le film autour de la présence d’artefacts et de restes humains sri-lankais dans les musées suisses. À partir de l’enquête menée par l’artiste Deneth Piumakshi Veda Arachchige et de son combat pour la restitution, la discussion abordera plus largement l’histoire de ces collections, les conditions de leur acquisition et les enjeux politiques, éthiques et institutionnels liés à leur retour. En présence de l’artiste qui a réalisé l’enquête, du réalisateur du film, ainsi que du conservateur du département Asie du Musée d’ethnographie de Genève, la rencontre offrira un regard croisé entre création cinématographique et pratiques muséales contemporaines, en mettant en perspective les débats actuels sur les restitutions en Asie et en Europe.

La discussion se tiendra en français et en anglais, avec une interprétation français-anglais.

Intervenant-e-s :

Gregor Brändli : Né en 1986, Gregor est un cinéaste et photographe basé à Bâle, en Suisse. Depuis 2011, il travaille en tant que réalisateur et directeur de la photographie indépendant sur divers films documentaires et narratifs, ainsi que sur des projets théâtraux interdisciplinaires. Il est cofondateur, auteur et interprète du Theater Kollektiv Glück et cofondateur du studio de design Tristesse. Son travail se concentre sur des projets cinématographiques et théâtraux cross-média qui explorent l'espace fluide entre fiction et documentaire. Il est lauréat du Basel Kulturförderpreis 2013.

Deneth Piumakshi Veda Arachchige : Deneth Piumakshi Veda Arachchige est née en 1980 et a grandi à Kurunegala, au Sri Lanka. Sa pratique multidisciplinaire combine la photographie, le son, la vidéo, la peinture, l'impression textile, la broderie et la performance. Son travail explore les histoires coloniales oubliées, les migrations, la diaspora sri-lankaise, les expériences des travailleuses migrantes et l'enfance dans les zones de conflit, se positionnant à la croisée de l'art et de l'activisme. Depuis 2000, elle travaille beaucoup avec le Cheetha, un textile imprimé traditionnel sri-lankais aujourd'hui en déclin, qu'elle utilise comme matériau de mémoire, de résistance et de critique culturelle. Elle vit et travaille entre la France, le Sri Lanka et l'Europe.

Damien Kunik : Historien et anthropologue, Damien Kunik est conservateur du département Asie du MEG. Formé d'abord aux études japonaises, il s'intéresse plus largement à l'histoire des arts appliqués, à l'artisanat et au patrimoine populaire en Asie. La culture matérielle des sociétés humaines le fascine et, après des années comme chercheur universitaire entre Suisse, France et Japon, il se tourne vers les musées pour penser avec les objets.

Historien et anthropologue, Damien Kunik est conservateur du département Asie du MEG. Formé d’abord aux études japonaises, il s’intéresse plus largement à l’histoire des arts appliqués, à l’artisanat et au patrimoine populaire en Asie. La culture matérielle des sociétés humaines le fascine et, après des années comme chercheur universitaire entre Suisse, France et Japon, il se tourne vers les musées pour penser avec les objets. Modération : Rachel M’Bon, réalisatrice

En collaboration avec le FIFDH.

Un cycle de films qui aborde des thématiques sociétales importantes et actuelles. Auditorium. Le dimanche 8 mars de 16h à 19h.

Elephants & Squirrels