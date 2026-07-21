Ciné-discussion Comics LANNEMEZAN Lannemezan

Informations pratiques

Lannemezan

Ciné-discussion Comics

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’association Les ami.e.s du vent des mots propose une rencontre autour de l’univers des comics dans la salle de réunion du Grand Rio. Vincent Talavera présentera leur histoire, les super-héros, les principales maisons d’édition, grand public ou indépendantes, ainsi que le vocabulaire propre à ce genre.

Une animation accessible à tous, pour mieux comprendre la richesse et l’évolution de la bande dessinée américaine.

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LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92

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English :

The association Les ami.e.s du vent des mots is hosting an event centered on the world of comics in the Grand Rio meeting room. Vincent Talavera will present the history of comics, their superheroes, the major publishers—both mainstream and independent—as well as the vocabulary specific to this genre.

This event is open to everyone and aims to provide a better understanding of the richness and evolution of American comics.

L’événement Ciné-discussion Comics Lannemezan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65