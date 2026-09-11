Ciné-échange Mémoire autour de la guerre Rue du Théâtre Hendaye
mercredi 23 septembre 2026 · Rue du Théâtre · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Ciné-échange Mémoire autour de la guerre
Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Projection du film Josep et temps d’échange.
Une soirée de rencontres, de transmission et de mémoire pour rendre hommage aux femmes, aux hommes et aux enfants qui ont fui la Guerre civile d’Espagne en 1936, et faire vivre cette histoire à travers les témoignages, la littérature, la musique et le cinéma. .
Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18
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English : Ciné-échange Mémoire autour de la guerre
L’événement Ciné-échange Mémoire autour de la guerre Hendaye a été mis à jour le 2026-08-28 par Hendaye Tourisme & Commerce
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