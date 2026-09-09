Ciné échange sur la Journée Mondiale de Prévention du Suicide Film Les rêveurs d’Isabelle Carré Cinéma Le Sélect Saint-Jean-de-Luz
jeudi 10 septembre 2026 · Cinéma Le Sélect · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Ciné échange sur la Journée Mondiale de Prévention du Suicide Film Les rêveurs d’Isabelle Carré
Cinéma Le Sélect 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5.9 – 5.9 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:30:00
fin : 2026-09-10 23:00:00
Date(s) :
2026-09-10
À l’occasion de la Journée Mondiale de Prévention du Suicide, l’Association Rénovation et le CHCB vous proposent une soirée ciné-échange à St-Jean-de-Luz, au cinéma Le Sélect. En France, un suicide survient chaque heure. Comment prévenir et y faire face ? Le film Les rêveurs , d’Isabelle Carré, met en lumière des personnes en souffrance psychique qui tentent de se reconstruire au sein d’un centre de soins. Il explore avec délicatesse la fragilité humaine et les élans de vie qui subsistent. Ce débat permettra de comprendre, prévenir et accompagner la détresse, en présence du Dr Marie-Aude GIMENEZ, psychiatre au CHCB ; de Léonie ETCHETTO, resp. Réseau Prévention Suicide 64 et de Corinne BROLIS, resp. d’ADOENIA (Maison des ados). .
Cinéma Le Sélect 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 43 73 89 leonie.etchetto@renovation.asso.fr
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English : Ciné échange sur la Journée Mondiale de Prévention du Suicide Film Les rêveurs d’Isabelle Carré
L’événement Ciné échange sur la Journée Mondiale de Prévention du Suicide Film Les rêveurs d’Isabelle Carré Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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