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Festival Ravel L’Heure espagnole Tanka centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel L’Heure espagnole Tanka centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel L’Heure espagnole Tanka centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz samedi 29 août 2026.

Lieu : Tanka centre culturel Peyuco Duhart

Adresse : 12 Rue Duconte

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel L’Heure espagnole

Tanka centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 15:30:00

Date(s) :
2026-08-29

À l’occasion de l’anniversaire de Manuel de Falla, une édition aux couleurs de l’Espagne !
Conférence sur Ricardo Viñes
Marius Bernado, conférencier   .

Tanka centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 13 00  contact@festivalravel.fr

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English : Festival Ravel L’Heure espagnole

L’événement Festival Ravel L’Heure espagnole Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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