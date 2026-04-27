Concert apéro du jeudi avec le tropical Jazz Club Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Concert apéro du jeudi avec le tropical Jazz Club

Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Aux mois de juillet et août, pendant les vacances scolaires, les concerts apéro du jeudi soir sont de retours au kiosque.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Ce soir c’est le groupe Tropical Jazz Club qui anime votre apéritif.

Trio reprenant des standards de jazz et des musiques traditionnelles antillaises et caribéennes. C’est parfait pour siroter un cocktail, et danser au rythme de cette musique qui rassemble et qui donne le sourire. .

Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Concert apéro du jeudi avec le tropical Jazz Club

L’événement Concert apéro du jeudi avec le tropical Jazz Club Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque