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Cuivres en Pays Basque – Saint-Jean-de-Luz

Cuivres en Pays Basque – Saint-Jean-de-Luz

Cuivres en Pays Basque – Saint-Jean-de-Luz mardi 11 août 2026.

Adresse : Place Louis XIV

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Cuivres en Pays Basque –

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Cuivres en Pays basque   .

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 09 44 35  contact@cuivres-en-pays-basque.com

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English : Cuivres en Pays Basque –

L’événement Cuivres en Pays Basque – Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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