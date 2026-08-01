Ciné et Patrimoine Avril et le monde truqué à Saint-Germain-de-Livet D268 Saint-Germain-de-Livet

Informations pratiques

Saint-Germain-de-Livet

Ciné et Patrimoine Avril et le monde truqué à Saint-Germain-de-Livet

D268 Château de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Nous vous donnons rendez-vous à 18h30 pour un grand jeu de piste collectif qui vous invitera à découvrir, en vous amusant, les espaces du site du château, son histoire et son architecture. A partir de 21h15, profitez d’une grande projection en plein air du film d’animation Avril et le Monde truqué

A partir de 18h, en famille, venez participer à une soirée toute en culture !

Nous vous donnons rendez-vous à 18h30 pour un grand jeu de piste collectif qui vous invitera à découvrir, en vous amusant, les espaces du site du château, son histoire et son architecture.

A partir de 21h15, profitez d’une grande projection en plein air du film d’animation Avril et le Monde truqué réalisé par Franck Ekinci et Christian Desmares.

Petite restauration sur place.

Contact polemuseal@agglo-lisieux.fr / 02.31.62.07.70

Film projeté

Avril et le monde truqué (Franck Ekinci et Christian Desmares) Avec Avec Marion Cotillard, Philippe Katerine, Jean Rochefort

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales. Ignorant notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers est enlisé dans une technologie dépassée, comme endormi dans un savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur.

C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde Truqué. Qui enlève les savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ? .

D268 Château de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr

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English : Ciné et Patrimoine Avril et le monde truqué à Saint-Germain-de-Livet

We look forward to seeing you at 6.30 pm for a big group treasure hunt that will invite you to discover, whilst having fun, the different areas of the castle grounds, its history and its architecture. From 9.15 pm, enjoy a large-scale open-air screening of the animated film *April and the Strange…

L’événement Ciné et Patrimoine Avril et le monde truqué à Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme