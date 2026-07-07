Ciné et Patrimoine Jojo Rabbit Falaise

Informations pratiques

Falaise

Ciné et Patrimoine Jojo Rabbit

Basse-Cour du Château Guillaume-le-Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Dans le cadre de l’opération Ciné et Patrimoine, proposée par le Département du Calvados, et pour clore la première journée de la Kermesse de la Victoire, le Mémorial de Falaise en partenariat avec le Château Guillaume-Le-Conquérant vous invite à une projection en plein air gratuite.

Dans le cadre de l’opération Ciné et Patrimoine, proposée par le Département du Calvados, et pour clore la première journée de la Kermesse de la Victoire, le Mémorial de Falaise, en partenariat avec le Château Guillaume-le-Conquérant, vous invite à une projection en plein air gratuite.

Profitez d’un environnement exceptionnel, au sein du Château de Falaise, pour savourer en famille la projection de la comédie Jojo Rabbit .

Porté par un casting exceptionnel, récompensé aux Oscars, découvrez ce film émouvant qui dénonce avec humour et dérision le racisme et la haine à travers les yeux d’un enfant qui, avec l’aide de son grotesque ami imaginaire, devra se confronter à son nationalisme aveugle.

Informations pratiques

– 21h30 (à la tombée de la nuit) projection de Jojo Rabbit

– Durée 1 h 45

– En cas d’annulation (météo) report au 24 août 2026

– Il est recommandé d’amener ses propres moyens pour s’asseoir (sièges, couvertures…)

– Accès libre et gratuit .

Basse-Cour du Château Guillaume-le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

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English : Ciné et Patrimoine Jojo Rabbit

As part of the Ciné et Patrimoine operation proposed by the Département du Calvados, and to close the first day of the Kermesse de la Victoire et de la Liberté, the Falaise Memorial invites you to a free open-air screening.

L’événement Ciné et Patrimoine Jojo Rabbit Falaise a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Falaise Suisse Normande