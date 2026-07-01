Levez les yeux ! Patrimoine de Falaise, le château mais pas que… !, Église de la Sainte-Trinité, Falaise

Informations pratiques

Levez les yeux ! Patrimoine de Falaise, le château mais pas que… ! Vendredi 18 septembre, 13h30, 14h45 Église de la Sainte-Trinité Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:45:00+02:00 – 2026-09-18T15:45:00+02:00

CIRCUIT PÉDESTRE COMMENTÉ DE 2 LIEUX EMBLÉMATIQUES DU PATRIMOINE ET DE SA RESTAURATION À FALAISE

Organisé par le CAUE du Calvados

Animé et organisé par la Fondation du Patrimoine et la commune de Falaise

Un circuit pédestre permettra aux élèves de découvrir la diversité du Patrimoine de Falaise : un vieux lavoir, une église médiévale actuellement en cours de restauration, et des halles de la Reconstruction restaurées. Ils se familiariseront avec les enjeux actuels de la conservation des monuments et l’intérêt de les préserver.

Ils découvriront 2 lieux:

L’église Sainte Trinité : le chantier en cours permettra de d’observer (de l’extérieur) les métiers et les techniques de restauration d’un édifice médiéval. Cette partie de la visite se fera sous réserve de l’état d’avancement du chantier.

Les halles (1953) : avec la Reconstruction, qui fait suite aux destructions de la Seconde Guerre Mondiale, sont nées ces halles, inscrites aux Monuments Historiques, témoignage remarquable de l’architecture du XXème siècle et de l’emploi du béton dans la construction. C’est un lieu de vie, d’échanges, toujours vivant qui connait également de nouveaux usages (accueil d’événements et de manifestations culturels).

Attention :

Accès PMR sur une partie de la visite

Église de la Sainte-Trinité 9 Rue Rollon, 14700 Falaise, France Falaise 14700 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/le-patrimoine-de-falaise-du-moyen-age-au-xxeme-siecle-de-la-pierre-au-beton-4320 »}]

CIRCUIT PÉDESTRE COMMENTÉ DE 2 LIEUX EMBLÉMATIQUES DU PATRIMOINE ET DE SA RESTAURATION À FALAISE

fondation du patrimoine