Informations pratiques

Saint-Méen-le-Grand

Ciné frisson à Saint Méen

Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 23:00:00

fin : 2026-07-03 01:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Chaque premiers vendredi du mois à 23h, ciné frisson s’invite au Celtic à Saint Méen le Grand.

Une séance dédiée aux amateurs de frissons ; films cultes ou nouveautés, ambiance immersive et sensations garanties pour une nuit inoubliable.

De 23h à 1h .

Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 49 21

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English :

L’événement Ciné frisson à Saint Méen Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN