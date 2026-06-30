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Ciné-fronton Place du fronton Guéthary

Ciné-fronton Place du fronton Guéthary

Ciné-fronton Place du fronton Guéthary mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Place du fronton
Adresse
Fronton
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéthary

Ciné-fronton

Place du fronton Fronton Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 22:00:00
fin : 2026-07-28 00:00:00

Date(s) :
2026-07-28

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Palme d’Or du Festival de Cannes 1980, film de la légende de la comédie musicale, Bob Fosse.
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Place du fronton Fronton Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85 

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English : Ciné-fronton

L’événement Ciné-fronton Guéthary a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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