Ciné-fronton Place du fronton Guéthary
Ciné-fronton Place du fronton Guéthary mercredi 29 juillet 2026.
Guéthary
Ciné-fronton
Place du fronton Fronton Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 22:00:00
fin : 2026-07-28 00:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Pour ce premier ciné-fronton, Getari Enea vous propose QUE LE SPECTACLE COMMENCE!
Palme d’Or du Festival de Cannes 1980, film de la légende de la comédie musicale, Bob Fosse.
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Accueil à partir de 20H sur le fronton avec petite restauration et boissons
Projection à la tombée de la nuit.
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Place du fronton Fronton Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85
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English : Ciné-fronton
L’événement Ciné-fronton Guéthary a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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