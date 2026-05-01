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Ciné-goûter L’enfant du désert Castets

Ciné-goûter L’enfant du désert Castets

Ciné-goûter L’enfant du désert Castets mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Cinéma le Kursaal

Ville : 40260 Castets

Département : Landes

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Castets

Ciné-goûter L’enfant du désert

Cinéma le Kursaal Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :
2026-05-13

Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir.
à partir de 6 ans.
Goûter offert à l’issue de la séance.   .

Cinéma le Kursaal Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Ciné-goûter L’enfant du désert

L’événement Ciné-goûter L’enfant du désert Castets a été mis à jour le 2026-04-28 par Côte Landes Nature Tourisme

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