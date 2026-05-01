Castets

Ciné-goûter L’enfant du désert

Cinéma le Kursaal Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir.

à partir de 6 ans.

Goûter offert à l’issue de la séance. .

Cinéma le Kursaal Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Ciné-goûter L’enfant du désert

L’événement Ciné-goûter L’enfant du désert Castets a été mis à jour le 2026-04-28 par Côte Landes Nature Tourisme