Ciné-goûter L’enfant du désert Castets
Ciné-goûter L’enfant du désert Castets mercredi 13 mai 2026.
Castets
Ciné-goûter L’enfant du désert
Cinéma le Kursaal Castets Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13 16:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir.
à partir de 6 ans.
Goûter offert à l’issue de la séance. .
Cinéma le Kursaal Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-goûter L’enfant du désert
L’événement Ciné-goûter L’enfant du désert Castets a été mis à jour le 2026-04-28 par Côte Landes Nature Tourisme
À voir aussi à Castets (Landes)
- Bébés lecteurs, Espace Emile Vignes Castets 6 mai 2026
- Ciné-débat La ferme qui soigne Rue du sablar Castets 17 mai 2026
- Ciné-goûter Elfie et les super Elfkins Castets 27 mai 2026
- Inauguration Les chemins de Castets, Castets 30 mai 2026
- Fête du marché Castets 7 juin 2026