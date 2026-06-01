CINE-GOUTER Machecoul-Saint-Même
CINE-GOUTER Machecoul-Saint-Même mercredi 17 juin 2026.
Machecoul-Saint-Même
CINE-GOUTER
23 Rue des Capucins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
CINE-GOÛTER
Film et tombola avec goûter offert .
23 Rue des Capucins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 70 64 28
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English :
L’événement CINE-GOUTER Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique
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