Machecoul-Saint-Même

CINE-GOUTER

23 Rue des Capucins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

CINE-GOÛTER

Film et tombola avec goûter offert .

23 Rue des Capucins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 70 64 28

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English :

L’événement CINE-GOUTER Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique