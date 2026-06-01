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CINE-GOUTER Machecoul-Saint-Même

CINE-GOUTER Machecoul-Saint-Même mercredi 17 juin 2026.

Adresse : 23 Rue des Capucins

Ville : 44270 Machecoul-Saint-Même

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Machecoul-Saint-Même

CINE-GOUTER

23 Rue des Capucins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

CINE-GOÛTER
Film et tombola avec goûter offert   .

23 Rue des Capucins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 70 64 28 

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English :

L’événement CINE-GOUTER Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique

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