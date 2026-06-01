Machecoul-Saint-Même

CONFERENCE DU GIEC

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

CONFERENCE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), Sud Retz Atlantique Communauté vous invite à une conférence animée par Justine ANDRE, chargée de mission climat et appui à la coordination du GIEC des Pays de la Loire. .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 32 62 contact@ccsudretzatlantique.fr

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English :

CLIMATE CHANGE CONFERENCE

L’événement CONFERENCE DU GIEC Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique