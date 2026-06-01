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CONFERENCE DU GIEC Machecoul-Saint-Même

CONFERENCE DU GIEC Machecoul-Saint-Même mardi 16 juin 2026.

Adresse : 14 Rue de la Taillée

Ville : 44270 Machecoul-Saint-Même

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Machecoul-Saint-Même

CONFERENCE DU GIEC

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

CONFERENCE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), Sud Retz Atlantique Communauté vous invite à une conférence animée par Justine ANDRE, chargée de mission climat et appui à la coordination du GIEC des Pays de la Loire.   .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 32 62  contact@ccsudretzatlantique.fr

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English :

CLIMATE CHANGE CONFERENCE

L’événement CONFERENCE DU GIEC Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique

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