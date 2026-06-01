Machecoul-Saint-Même

MAQUILLAGE

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

MAQUILLAGE SUPER-HEROS

Masques de héros, éclairs, étoiles et pouvoirs imaginaires seront au rendez-vous pour transformer petits lecteurs en véritables champions de l’aventure. .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

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English :

SUPERHERO MAKE-UP

L’événement MAQUILLAGE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique