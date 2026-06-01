LES ÉNIGMES DE LA VIRGULE Machecoul-Saint-Même mardi 16 juin 2026.

Machecoul-Saint-Même

LES ÉNIGMES DE LA VIRGULE

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-16

Nos petits et grand héros

Chaque mardi, une énigme sera révélée… à résoudre seul ou en famille.

Réponse chaque samedi. Des chèques lire à gagner ! .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our little and big heroes

L’événement LES ÉNIGMES DE LA VIRGULE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique