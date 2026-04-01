Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné-Goûter Super Mario Galaxy Rue des Echolères Jard-sur-Mer

Ciné-Goûter Super Mario Galaxy Rue des Echolères Jard-sur-Mer samedi 25 avril 2026.

Lieu : Rue des Echolères

Adresse : Cinéma Les Ormeaux

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Ciné-Goûter Super Mario Galaxy

Rue des Echolères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

  .

Rue des Echolères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 22 86 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-Goûter Super Mario Galaxy Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Jard-sur-Mer (Vendée)