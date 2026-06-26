Ciné-goûter Toy story 5 Pl. de la Libération La Réole mercredi 8 juillet 2026.

La Réole

Ciné-goûter Toy story 5

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! Goûter offert après le film ! .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cinerex-lareole.com

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English : Ciné-goûter Toy story 5

L’événement Ciné-goûter Toy story 5 La Réole a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers