Journée Equi-Handi La Réole
Journée Equi-Handi La Réole mardi 30 juin 2026.
La Réole
Journée Equi-Handi
Centre equestre La Reole La Réole Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 15:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Spectacle équestre et animation présentés par nos Cavaliers Equi-Handi ( voir affiche). .
Centre equestre La Reole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 068529018 contact@centre-equestre-la-reole.fr
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English : Journée Equi-Handi
L’événement Journée Equi-Handi La Réole a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers
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