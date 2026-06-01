La Réole

Journée Equi-Handi

Centre equestre La Reole La Réole Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:00:00

fin : 2026-06-30 15:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Spectacle équestre et animation présentés par nos Cavaliers Equi-Handi ( voir affiche). .

Centre equestre La Reole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 068529018 contact@centre-equestre-la-reole.fr

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English : Journée Equi-Handi

L’événement Journée Equi-Handi La Réole a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers