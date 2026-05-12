Concert LE GRAND COUTURIER (musique hawaiienne toute pétée fr) La petite populaire La Réole

La Réole

Concert LE GRAND COUTURIER (musique hawaiienne toute pétée fr)

La petite populaire 33 Rue armand caduc La Réole Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24 22:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Le Grand Couturier est un trio formé par Rachel Langlais (claviers, chant), Jean-François Riffaud (composition, steel guitar, chant) et Clément Vercelletto (batterie, synthés). Inspiré principalement par les musiques hawaïennes et polynésiennes du milieu du 20e siècle, le groupe revisite ces formes musicales en les confrontant à des textures synthétiques et électriques contemporaines. La musique du Grand Couturier évoque le fossé entre l’insouciance prêtée à ces musiques dans le rêve américain , illustrée par sa réappropriation dans le courant Exotica, et la violence du monde contemporain, de par la déconstruction de cette esthétique et les traitements sonores issus des musiques bruitistes. Les membres du trio évoluent depuis plusieurs années sur la scène expérimentale et indépendante française. .

La petite populaire 33 Rue armand caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 31 36 lapetitepopulaire@gmail.com

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L’événement Concert LE GRAND COUTURIER (musique hawaiienne toute pétée fr) La Réole a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers