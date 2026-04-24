Millésime Festival Rue de la gare La Réole
Millésime Festival Rue de la gare La Réole vendredi 22 mai 2026.
La Réole
Millésime Festival
Rue de la gare Plaine Mijéma La Réole Gironde
Tarif : 47 – 47 – 78 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Le Millésime Festival, c’est 2 jours de fête et une programmation internationale sur l’hippodrome de La Réole. Techno, acid, dub, hardcore, psytrance… Pendant 48 h, une quarantaine d’artistes se succèdent sur deux scènes dans un cadre magnifique en bord de Garonne. Sur place, des foodtrucks, un village de stands et des animations diverses seront proposées aux festivaliers. Également, ne manquez pas le Off dans le centre-ville de La Réole (12 h 17 h) entrée gratuite avec 1 scène musicale et des jeux proposés à la population. .
Rue de la gare Plaine Mijéma La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 25 39 78 directeurmg@millesimefestival.com
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English : Millésime Festival
L’événement Millésime Festival La Réole a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de l’Entre-deux-Mers
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