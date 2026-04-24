Millésime Festival Rue de la gare La Réole

La Réole

Millésime Festival

Rue de la gare Plaine Mijéma La Réole Gironde

Tarif : 47 – 47 – 78 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Le Millésime Festival, c’est 2 jours de fête et une programmation internationale sur l’hippodrome de La Réole. Techno, acid, dub, hardcore, psytrance… Pendant 48 h, une quarantaine d’artistes se succèdent sur deux scènes dans un cadre magnifique en bord de Garonne. Sur place, des foodtrucks, un village de stands et des animations diverses seront proposées aux festivaliers. Également, ne manquez pas le Off dans le centre-ville de La Réole (12 h 17 h) entrée gratuite avec 1 scène musicale et des jeux proposés à la population. .

Rue de la gare Plaine Mijéma La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 25 39 78 directeurmg@millesimefestival.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Millésime Festival

L’événement Millésime Festival La Réole a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de l’Entre-deux-Mers