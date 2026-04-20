Rando-patrimoine Parc de la piscine La Réole
Rando-patrimoine Parc de la piscine La Réole samedi 23 mai 2026.
La Réole
Rando-patrimoine
Parc de la piscine 37 Avenue de la Croix d’Hors La Réole Gironde
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-27 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-18
Suivez le guide pour une visite dynamique à travers champs sur les hauteurs de La Réole, en empruntant une portion du chemin de Saint Jacques de Compostelle ! Vous y découvrirez l’histoire et les paysages de vallons, de vignes, de fleuve et de forêts du réolais. Rendez-vous 9h30 Parking de la piscine, avenue de la Croix d’Hors. Tout public y compris débutants (distance 4km, durée 1h30 à 2h). Se munir de chaussures adaptées et s’équiper en fonction de la météo (gourde, chapeau, crème solaire). .
Parc de la piscine 37 Avenue de la Croix d’Hors La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11
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English : Rando-patrimoine
L’événement Rando-patrimoine La Réole a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers
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