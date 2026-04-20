Rando-patrimoine Parc de la piscine La Réole

La Réole

Rando-patrimoine

Parc de la piscine 37 Avenue de la Croix d’Hors La Réole Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-27 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-18

Suivez le guide pour une visite dynamique à travers champs sur les hauteurs de La Réole, en empruntant une portion du chemin de Saint Jacques de Compostelle ! Vous y découvrirez l’histoire et les paysages de vallons, de vignes, de fleuve et de forêts du réolais. Rendez-vous 9h30 Parking de la piscine, avenue de la Croix d’Hors. Tout public y compris débutants (distance 4km, durée 1h30 à 2h). Se munir de chaussures adaptées et s’équiper en fonction de la météo (gourde, chapeau, crème solaire). .

Parc de la piscine 37 Avenue de la Croix d’Hors La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11

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English : Rando-patrimoine

L’événement Rando-patrimoine La Réole a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers