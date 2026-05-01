Ciné-goûter l’enfant du désert Pl. de la Libération La Réole
Ciné-goûter l’enfant du désert Pl. de la Libération La Réole mercredi 13 mai 2026.
La Réole
Ciné-goûter l’enfant du désert
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 16:45:00
Date(s) :
2026-05-13
Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir.
Séance suivie d’un goûter offert par le cinéma. .
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cinerex-lareole.com
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English :
L’événement Ciné-goûter l’enfant du désert La Réole a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Entre-deux-Mers
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