Cérémonie d’ouverture de Cannes + La Vénus électrique Pl. de la Libération La Réole

La Réole

Cérémonie d’ouverture de Cannes + La Vénus électrique

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12 22:00:00

Date(s) :

2026-05-12

La Croisette en terres réolaises le temps d’une soirée et nous voilà (presque) dans la peau d’un festivalier !

18h30 grignotages et boissons vous accueilleront

19h Retransmission de la cérémonie d’ouverture du festival de Cannes (entrée libre)

20h diffusion du film d’ouverture La Vénus électrique (tarifs habituels)

Vos tenues les plus chics sont absolument les bienvenues !Il est possible de se rendre à la séance du film sans assister à la cérémonie d’ouverture. .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cinerex-lareole.com

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English :

L’événement Cérémonie d’ouverture de Cannes + La Vénus électrique La Réole a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Entre-deux-Mers