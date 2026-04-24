Mysteria festival Mairie La Réole

La Réole

Mysteria festival

Mairie Esplanade Charles de Gaulle La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Mysteria Festival revient en 2026 avec une nouvelle immersion, inspirée des Mille et Une Nuits. Pendant deux jours, La Réole bascule hors du temps. Le réel s’efface, le lore prend le dessus, et chaque lieu devient un fragment d’histoire à part entière. Au bord de la Garonne, la Forêt s’étend sur le Quai de Garonne , un espace vivant, foisonnant, peuplé d’artisans, de créateurs et de silhouettes venues d’ailleurs. Plus haut, le Jardin du Temple, installé sur l’Esplanade Charles de Gaulle offre une respiration, un lieu de déambulation, de rencontres, de spectacles et de découvertes. Enfin, le Temple prend forme au Prieuré des Bénédictins, un espace plus solennel, chargé d’imaginaire, où se croisent rituels, performances et fragments de récits oubliés. Mysteria, ce n’est pas un simple festival, c’est une cité éphémère, un monde construit le temps d’un week-end! .

Mairie Esplanade Charles de Gaulle La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine mysteriafestival@gmail.com

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English : Mysteria festival

L’événement Mysteria festival La Réole a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de l’Entre-deux-Mers