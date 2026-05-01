Séance rattrapage Rue Malaga Pl. de la Libération La Réole

La Réole

Séance rattrapage Rue Malaga

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:10:00

Date(s) :

2026-05-17

Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l’appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l’a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d’une vie. Contre toute attente, elle redécouvre en chemin l’amour et le désir. Viennoiseries, boissons chaudes, jus de fruits offerts avant la séance ! .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cinerex-lareole.com

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English :

L’événement Séance rattrapage Rue Malaga La Réole a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Entre-deux-Mers