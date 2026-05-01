Séance rattrapage Rue Malaga Pl. de la Libération La Réole
Séance rattrapage Rue Malaga Pl. de la Libération La Réole dimanche 17 mai 2026.
La Réole
Séance rattrapage Rue Malaga
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 12:10:00
Date(s) :
2026-05-17
Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l’appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l’a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d’une vie. Contre toute attente, elle redécouvre en chemin l’amour et le désir. Viennoiseries, boissons chaudes, jus de fruits offerts avant la séance ! .
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cinerex-lareole.com
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English :
L’événement Séance rattrapage Rue Malaga La Réole a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Entre-deux-Mers
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