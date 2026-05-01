La Réole

Les anges s’habillent en Apefem

Pl. de la Libération La Réole Gironde

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19 20:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.

Le Rex aura le plaisir d’accueillir l’Apefem qui déplacera dans le hall du ciné un bout de sa boutique vêtements et accessoires de la boutique à chiner avant la séance ! Vous pouvez également apporter vos dons, s’ils sont de qualité et non-abîmés bien sûr ! .

Pl. de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cinerex-lareole.com

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English :

L’événement Les anges s’habillent en Apefem La Réole a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Entre-deux-Mers