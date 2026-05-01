JAZZ O’FIVE Le 5 Bis Théâtre et Caetera La Réole
JAZZ O’FIVE Le 5 Bis Théâtre et Caetera La Réole vendredi 15 mai 2026.
La Réole
JAZZ O’FIVE
Le 5 Bis Théâtre et Caetera 5 bis rue Jaganneau La Réole Gironde
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Entre charme caribéen et énergie jazz, Shekinah Rodz, saxophoniste, flûtiste et chanteuse de grand talent vous transporte dans un univers vibrant. Sa voix douce et lumineuse, alliée à une puissance d’interprétation rare, fait d’elle une artiste remarquable de la scène contemporaine. Forte de ses collaborations avec les grands noms de la salsa et du jazz, Shekinah propose un répertoire accessible à tous et d’une grande qualité. Un concert à ne pas manquer pour tous les amoureux de groove, de rythmes latins et d’émotions. Ambiance cosy, planches et boissons sur place ! .
Le 5 Bis Théâtre et Caetera 5 bis rue Jaganneau La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 70 01 68 relaisculturel@gmail.com
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English : JAZZ O’FIVE
L’événement JAZZ O’FIVE La Réole a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de l’Entre-deux-Mers
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