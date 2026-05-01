CINE-QUIZ La petite populaire La Réole
CINE-QUIZ La petite populaire La Réole vendredi 22 mai 2026.
La Réole
CINE-QUIZ
La petite populaire 33Rue armand caduc La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 21:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Le retour du Ciné-Quiz à l’apéro-afterwork de La Petite Populaire à La Réole ! Grand moment d’émotions, d’intensité, de mauvaise foi et de talent ! Thème de cette nouvelle édition Le Festival de Cannes .
La petite populaire 33Rue armand caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 31 36 lapetitepopulaire@gmail.com
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English :
L’événement CINE-QUIZ La Réole a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers
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