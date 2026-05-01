GAME POP La petite populaire La Réole

La Réole

GAME POP

La petite populaire 33 Armand Caduc La Réole Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le rendez-vous régulier pour les amateurs de jeux vidéos ! Mario Kart, rétro-gaming, venez tester tout cela ! Sous la houlette d’une équipe de bénévoles de La Petite Populaire ! .

La petite populaire 33 Armand Caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 31 36 lapetitepopulaire@gmail.com

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English :

L’événement GAME POP La Réole a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers