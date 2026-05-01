GAME POP La petite populaire La Réole
GAME POP La petite populaire La Réole dimanche 17 mai 2026.
La Réole
GAME POP
La petite populaire 33 Armand Caduc La Réole Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Le rendez-vous régulier pour les amateurs de jeux vidéos ! Mario Kart, rétro-gaming, venez tester tout cela ! Sous la houlette d’une équipe de bénévoles de La Petite Populaire ! .
La petite populaire 33 Armand Caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 31 36 lapetitepopulaire@gmail.com
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English :
L’événement GAME POP La Réole a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers
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