Concert TRIBAL POURSUITE TRIO (Jazz Fr) La petite populaire La Réole
Concert TRIBAL POURSUITE TRIO (Jazz Fr) La petite populaire La Réole dimanche 24 mai 2026.
La Réole
Concert TRIBAL POURSUITE TRIO (Jazz Fr)
La petite populaire 33 RUE ARMAND CADUC La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:00:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-24
La Petite Populaire présente, avec le concours de l’association La Tribale Démarche TRIBAL POURQUITE TRIO (jazz Fr).
Show devant, drivé par Jean Michel Achiary, Tribal Poursuite est un projet afro jazz au sang bouillant ! Groove on the top et ballades au cœur du jazz, le collectif Tribal Poursuite joue un répertoire de compositions originales et de standards revisités (Don Cherry, John Coltrane, Keiko Jones, Elvin Jones…). Le set se présentera ici en trio ave Jean Michel Achiary, drums et congas, Sébastien Charrieras, basse, Robin Magord, orgue Hammond. .
La petite populaire 33 RUE ARMAND CADUC La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 31 36 lapetitepopulaire@gmail.com
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English :
L’événement Concert TRIBAL POURSUITE TRIO (Jazz Fr) La Réole a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers
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