Millésime off 2026 Rue Armand Caduc La Réole
Millésime off 2026 Rue Armand Caduc La Réole samedi 23 mai 2026.
La Réole
Millésime off 2026
Rue Armand Caduc Centre-ville La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Samedi 23 Mai la ville de La Réole se transforme en véritable parcours musical à l’occasion du OFF du Festival Millésime. Une immersion sonore au cœur de la ville, de 12 h à 17 h. Place de la Libération ambiance Guinguette pour un moment convivial et festif. Place du Viaduc scène Dub avec une atmosphère chaleureuse et vibrante. Placette Saint-Pierre scène House/Techno pour les amateurs de sons électroniques. C’du vin DJ L’Âme Nasse de 17 h à 22 h. La Petite Populaire Le sound system de La Balade sera déployé pour 4 heures de programmation électronique, allant du Dub à la Mental. Café de la gare concert de Midnight Shift. Terrasses animées, boutiques ouvertes, stands gourmands et découvertes locales. .
Rue Armand Caduc Centre-ville La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11 commercantslareole@gmail.com
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English : Millésime off 2026
L’événement Millésime off 2026 La Réole a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de l’Entre-deux-Mers
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