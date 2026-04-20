Visite guidée Le quartier Peysseguin Place Richard Coeur de Lion La Réole
Visite guidée Le quartier Peysseguin Place Richard Coeur de Lion La Réole dimanche 28 juin 2026.
La Réole
Visite guidée Le quartier Peysseguin
Place Richard Coeur de Lion Ancien hôtel de ville La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le quartier Peysseguin- Au cœur du centre-ville de La Réole, collées au rempart du XII° siècle, les architectures du Moyen Age au XXI° siècle se côtoient et se répondent. La visite sera l’occasion de pousser quelques portes habituellement fermées au public dont celle de la résidence Le jardin sur le toit avec son panorama sur la ville. .
Place Richard Coeur de Lion Ancien hôtel de ville La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11
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English : Visite guidée Le quartier Peysseguin
L’événement Visite guidée Le quartier Peysseguin La Réole a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers
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