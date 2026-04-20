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Journées européennes de l’archéologie visite des maisons médiévales de La Réole Place Albert Rigoulet La Réole

Journées européennes de l’archéologie visite des maisons médiévales de La Réole Place Albert Rigoulet La Réole

Journées européennes de l’archéologie visite des maisons médiévales de La Réole Place Albert Rigoulet La Réole dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place Albert Rigoulet

Adresse : Mairie de La Réole

Ville : 33190 La Réole

Département : Gironde

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

La Réole

Journées européennes de l’archéologie visite des maisons médiévales de La Réole

Place Albert Rigoulet Mairie de La Réole La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Les maisons médiévales de La Réole La ville de La Réole a conservé de nombreuses demeures médiévales. Certaines possédaient des décors intérieurs exceptionnels dont nous avons connaissance grâce au célèbre historien du XIX° siècle Léo Drouyn. À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, partez à leur découverte en compagnie de notre guide-conférencier.   .

Place Albert Rigoulet Mairie de La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11 

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English : Journées européennes de l’archéologie visite des maisons médiévales de La Réole

L’événement Journées européennes de l’archéologie visite des maisons médiévales de La Réole La Réole a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers

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