Journées européennes de l’archéologie visite des maisons médiévales de La Réole Place Albert Rigoulet La Réole
Journées européennes de l’archéologie visite des maisons médiévales de La Réole Place Albert Rigoulet La Réole dimanche 14 juin 2026.
La Réole
Journées européennes de l’archéologie visite des maisons médiévales de La Réole
Place Albert Rigoulet Mairie de La Réole La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Les maisons médiévales de La Réole La ville de La Réole a conservé de nombreuses demeures médiévales. Certaines possédaient des décors intérieurs exceptionnels dont nous avons connaissance grâce au célèbre historien du XIX° siècle Léo Drouyn. À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, partez à leur découverte en compagnie de notre guide-conférencier. .
Place Albert Rigoulet Mairie de La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11
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English : Journées européennes de l’archéologie visite des maisons médiévales de La Réole
L’événement Journées européennes de l’archéologie visite des maisons médiévales de La Réole La Réole a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers
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