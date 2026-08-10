Informations pratiques

Coutances

Ciné Goûter Un petit air de famille Little Films Festival

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Goûter offert a la fin du film UN PETIT AIR DE FAMILLE.

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

En partenariat avec Biocoop Coutances.

Dans le cadre du Little Films Festival. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Ciné Goûter Un petit air de famille Little Films Festival

L’événement Ciné Goûter Un petit air de famille Little Films Festival Coutances a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme