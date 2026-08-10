Ciné Goûter Un petit air de famille Little Films Festival Coutances
mardi 25 août 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Ciné Goûter Un petit air de famille Little Films Festival
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:00:00
fin : 2026-08-25 16:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Goûter offert a la fin du film UN PETIT AIR DE FAMILLE.
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !
En partenariat avec Biocoop Coutances.
Dans le cadre du Little Films Festival. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Ciné Goûter Un petit air de famille Little Films Festival
L’événement Ciné Goûter Un petit air de famille Little Films Festival Coutances a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme
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