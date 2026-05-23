Ciné-karaoké Ciné Le Galaxy Landerneau

Landerneau

Ciné-karaoké

Ciné Le Galaxy 12 allée du Bois Noir Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Ciné Galaxy organise un Ciné-karaoké autour du film Bohemian Rhapsody.

Les spectateurs pourront chanter les plus grands titres de Queen dans une ambiance festive.

Des animations seront proposées sur place, ainsi que des goodies, avec plusieurs cadeaux à gagner pendant la soirée.

– Dans la limite des places disponibles. .

Ciné Le Galaxy 12 allée du Bois Noir Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 9 75 61 93 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-karaoké Landerneau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS