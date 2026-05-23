Ciné-karaoké Ciné Le Galaxy Landerneau
Ciné-karaoké Ciné Le Galaxy Landerneau vendredi 19 juin 2026.
Landerneau
Ciné-karaoké
Ciné Le Galaxy 12 allée du Bois Noir Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le Ciné Galaxy organise un Ciné-karaoké autour du film Bohemian Rhapsody.
Les spectateurs pourront chanter les plus grands titres de Queen dans une ambiance festive.
Des animations seront proposées sur place, ainsi que des goodies, avec plusieurs cadeaux à gagner pendant la soirée.
– Dans la limite des places disponibles. .
Ciné Le Galaxy 12 allée du Bois Noir Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 9 75 61 93 43
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English :
L’événement Ciné-karaoké Landerneau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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