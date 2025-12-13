Bébés lecteurs à la Galerie de Rohan Galerie de Rohan Landerneau

Landerneau

Bébés lecteurs à la Galerie de Rohan

Galerie de Rohan 9 Place Saint-Thomas Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Bébés Lecteurs, c’est un temps pour les histoires, les comptines et le plaisir autour des livres pour les tout-petits.

Dans le cadre de l’exposition Ludique et poétique, une séance exceptionnelle de bébés lecteurs vous est proposée à la Galerie de Rohan avec des histoires, des comptines et du plaisir autour des livres dans un lieu atypique entouré d’œuvres d’arts.

– Sur inscription au 02 56 31 28 15 ou galerie.rohan@landerneau.bzh

– Ouvert à tous, à partir de 6 mois. .

Galerie de Rohan 9 Place Saint-Thomas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 56 31 28 15

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English :

L’événement Bébés lecteurs à la Galerie de Rohan Landerneau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT LANDERNEAU DAOULAS