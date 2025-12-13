Bébés lecteurs à la Galerie de Rohan Galerie de Rohan Landerneau
Bébés lecteurs à la Galerie de Rohan Galerie de Rohan Landerneau mardi 23 juin 2026.
Landerneau
Bébés lecteurs à la Galerie de Rohan
Galerie de Rohan 9 Place Saint-Thomas Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Bébés Lecteurs, c’est un temps pour les histoires, les comptines et le plaisir autour des livres pour les tout-petits.
Dans le cadre de l’exposition Ludique et poétique, une séance exceptionnelle de bébés lecteurs vous est proposée à la Galerie de Rohan avec des histoires, des comptines et du plaisir autour des livres dans un lieu atypique entouré d’œuvres d’arts.
– Sur inscription au 02 56 31 28 15 ou galerie.rohan@landerneau.bzh
– Ouvert à tous, à partir de 6 mois. .
Galerie de Rohan 9 Place Saint-Thomas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 56 31 28 15
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English :
L’événement Bébés lecteurs à la Galerie de Rohan Landerneau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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