On The Moon Again Rue Alain Daniel Landerneau
On The Moon Again Rue Alain Daniel Landerneau samedi 20 juin 2026.
Landerneau
On The Moon Again
Rue Alain Daniel Esplanade du Family Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Landerneau est la cité de la Lune !
Dans le cadre de l’évènement mondial On The Moon Again , Alnitak, club d’astronomie de Landerneau-La Martyre propose de venir observer la Lune au télescope.
Venez observer de vos propre yeux les cratères, mer et reliefs lunaires ! .
Rue Alain Daniel Esplanade du Family Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 7 85 01 10 65
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English :
L’événement On The Moon Again Landerneau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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