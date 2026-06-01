On The Moon Again Rue Alain Daniel Landerneau

Landerneau

On The Moon Again

Rue Alain Daniel Esplanade du Family Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Landerneau est la cité de la Lune !

Dans le cadre de l’évènement mondial On The Moon Again , Alnitak, club d’astronomie de Landerneau-La Martyre propose de venir observer la Lune au télescope.

Venez observer de vos propre yeux les cratères, mer et reliefs lunaires ! .

Rue Alain Daniel Esplanade du Family Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 7 85 01 10 65

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English :

L’événement On The Moon Again Landerneau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT LANDERNEAU DAOULAS