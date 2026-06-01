Rallye Nature Arbres et Sens Landerneau
Rallye Nature Arbres et Sens Landerneau samedi 20 juin 2026.
Landerneau
Rallye Nature Arbres et Sens
Résidence Duguesclin Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rallye nature dans le bois du Tourous à Landerneau, dans le cadres des 48h de la Biodiversité.
Muni de votre livret de jeu, seul ou en équipe, lancez-vous à la recherche des 12 balises ! Tentez de résoudre des énigmes, de relever des défis tout en prenant le temps de découvrir et d’observer les arbres et leurs hôtes !
Rendez-vous près de la Résidence Duguesclin pour le départ.
Arrivez quand vous voulez entre 14h et 16h pour environ 1h de jeu !
En partenariat avec Bretagne Vivante. .
Résidence Duguesclin Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 49 07 18
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English :
L’événement Rallye Nature Arbres et Sens Landerneau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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