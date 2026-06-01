Landerneau

Rallye Nature Arbres et Sens

Résidence Duguesclin Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rallye nature dans le bois du Tourous à Landerneau, dans le cadres des 48h de la Biodiversité.

Muni de votre livret de jeu, seul ou en équipe, lancez-vous à la recherche des 12 balises ! Tentez de résoudre des énigmes, de relever des défis tout en prenant le temps de découvrir et d’observer les arbres et leurs hôtes !

Rendez-vous près de la Résidence Duguesclin pour le départ.

Arrivez quand vous voulez entre 14h et 16h pour environ 1h de jeu !

En partenariat avec Bretagne Vivante. .

Résidence Duguesclin Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 49 07 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rallye Nature Arbres et Sens Landerneau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LANDERNEAU DAOULAS