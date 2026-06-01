Atelier Je suis… avec Antonin Louchard Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau
Atelier Je suis… avec Antonin Louchard Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau samedi 13 juin 2026.
Landerneau
Atelier Je suis… avec Antonin Louchard
Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Antonin Louchard ? Vous connaissez sûrement ses albums… De Super Cagoule au Crocolion, ou Les bottes, Antonin Louchard est l’auteur-illustrateur d’une centaine d’albums, à la fois drôles et émouvants.
Il nous propose un atelier d’illustration tout public, à partir de 6 ans (enfant accompagné d’un adulte) autour de l’album Je suis… Et il nous racontera sûrement aussi des histoires !
Antonin Louchard sera présent au Salon de la BD & illustration le dimanche 14 juin au Family.
Sur réservation. .
Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00
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English :
L’événement Atelier Je suis… avec Antonin Louchard Landerneau a été mis à jour le 2026-05-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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