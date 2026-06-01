Atelier Je suis… avec Antonin Louchard Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Landerneau

Atelier Je suis… avec Antonin Louchard

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Antonin Louchard ? Vous connaissez sûrement ses albums… De Super Cagoule au Crocolion, ou Les bottes, Antonin Louchard est l’auteur-illustrateur d’une centaine d’albums, à la fois drôles et émouvants.

Il nous propose un atelier d’illustration tout public, à partir de 6 ans (enfant accompagné d’un adulte) autour de l’album Je suis… Et il nous racontera sûrement aussi des histoires !

Antonin Louchard sera présent au Salon de la BD & illustration le dimanche 14 juin au Family.

Sur réservation. .

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00

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English :

L’événement Atelier Je suis… avec Antonin Louchard Landerneau a été mis à jour le 2026-05-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS