Rencontre L’abécédaire de Marc Daniau Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau
Rencontre L’abécédaire de Marc Daniau Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau samedi 13 juin 2026.
Landerneau
Rencontre L’abécédaire de Marc Daniau
Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Salon BD & Illustration de Landerneau et la médiathèque vous donnent rendez-vous pour une table ronde exceptionnelle autour de L’Abécédaire de Marc Daniau , en présence de l’artiste lui‑même. Plongez dans son univers créatif et découvrez ses inspirations… de A à Z !
Ouvert à tous. .
Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00
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English :
L’événement Rencontre L’abécédaire de Marc Daniau Landerneau a été mis à jour le 2026-05-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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