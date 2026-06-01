Rencontre L’abécédaire de Marc Daniau Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Landerneau

Rencontre L’abécédaire de Marc Daniau

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Salon BD & Illustration de Landerneau et la médiathèque vous donnent rendez-vous pour une table ronde exceptionnelle autour de L’Abécédaire de Marc Daniau , en présence de l’artiste lui‑même. Plongez dans son univers créatif et découvrez ses inspirations… de A à Z !

Ouvert à tous. .

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00

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English :

L’événement Rencontre L’abécédaire de Marc Daniau Landerneau a été mis à jour le 2026-05-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS