Théâtre Building Place du marché Landerneau
Théâtre Building Place du marché Landerneau samedi 13 juin 2026.
Landerneau
Théâtre Building
Place du marché Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les Baladins de la Lune, la troupe de théâtre de Landerneau vous propose leur nouveau spectacle en plein air au profit de Bam Bretagne
Building De Léonore Confino
Mise en scène Jérôme Serniclay
Building ou la folie ordinaire du monde de l’entreprise qui dégénère. Une journée. Treize étages… Nous sommes chez Consulting Conseil, une entreprise qui a pour absurde mission de coacher les coachs, de conseiller les conseillers. Suivant la chronologie d’une journée, on se hisse dans le building au rythme soutenu d’une scène par étage président, hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, s’agitent, prospectent, brainstorment et surtout, se donnent en pâture. Une ascension vers la chute…
Participation au chapeau.
Informations 06 33 00 17 88 et www.lesbaladinsdelalune.com .
Place du marché Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 33 00 17 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Building Landerneau a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS
À voir aussi à Landerneau (Finistère)
- Atelier Dessine ta bestiole avec Angel Art Mural L’Annexe de L’Urbatypik Landerneau 10 juin 2026
- Réguler ses émotions Psycho-Bio-Acupressure rue Jean Bazin Landerneau 12 juin 2026
- Atelier Je suis… avec Antonin Louchard Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau 13 juin 2026
- Rencontre L’abécédaire de Marc Daniau Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau 13 juin 2026
- Salon BD & illustration Centre Culturel Le Family Landerneau 13 juin 2026