Théâtre Building Place du marché Landerneau

Landerneau

Théâtre Building

Place du marché Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les Baladins de la Lune, la troupe de théâtre de Landerneau vous propose leur nouveau spectacle en plein air au profit de Bam Bretagne

Building De Léonore Confino

Mise en scène Jérôme Serniclay

Building ou la folie ordinaire du monde de l’entreprise qui dégénère. Une journée. Treize étages… Nous sommes chez Consulting Conseil, une entreprise qui a pour absurde mission de coacher les coachs, de conseiller les conseillers. Suivant la chronologie d’une journée, on se hisse dans le building au rythme soutenu d’une scène par étage président, hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, s’agitent, prospectent, brainstorment et surtout, se donnent en pâture. Une ascension vers la chute…

Participation au chapeau.

Informations 06 33 00 17 88 et www.lesbaladinsdelalune.com .

Place du marché Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 33 00 17 88

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English :

L’événement Théâtre Building Landerneau a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS